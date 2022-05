Serie A: “Nuove sigle per l’Ucraina e contro la guerra”

Nuova iniziativa della Serie A per dire no al conflitto creato dalla Russia ormai diverse settimane fa. Ecco il comunicato.

Nuova iniziativa della Lega Serie A, che con un comunicato ufficiale ha annunciato il cambiamento delle sigle prima dell'inizio delle partite. Le nuove, infatti, porteranno con sé un messaggio di pace e di sostegno all'Ucraina, contro la guerra scatenata dalla Russia ormai più di un mese fa. Le sigle nuove andranno in onda in televisione prima e dopo le partite, come succede ormai da anni. Un messaggio di pace e solidarietà "alla nazione ucraina e a tutti i popoli colpiti dalle guerre". Ovviamente l'obiettivo è quello di promuovere la pace tra tutti i tifosi e lanciare l'ennesimo messaggio contro la guerra.