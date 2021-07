Serie A, niente spezzatino totale: rifiutata la proposta di DAZN

I club di Serie A hanno rifiutato la proposta di giocare tutte le partite del campionato in orari diversi. Ecco le ultime e i dettagli.

Il prossimo anno (e per i successivi due anche) la Serie A sarà trasmessa tutta e in esclusiva su DAZN, che aveva proposto di adottare la soluzione "spezzatino", ovvero con tutte le partite giocate in dieci orari diversi, così da consentire ai tifosi di vedere totalmente ogni partita. Proposta che, però, è stata rifiutata. Come spiega Repubblica, i club di Serie A hanno infatti rifiutato. Ritirata la proposta. Resteranno, quindi, gli stessi orari che ci sono stati anche lo scorso anno: sabato alle 15:00, alle 18:00 e alle 20:45; domenica alle 12:30, tre match alle 15:00, uno alle 18:00 e alle 20:45 e lunedì alle 20:45. Nel frattempo, la Coppa Italia passa a Mediaset in esclusiva.