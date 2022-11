Serie A, il Milan non ci mette la testa: l’incredibile statistica nel 2022

Il giornalista Giuseppe Pastore ha evidenziato un dato che ha dell'incredibile: zero gol di testa per il Milan nel 2022 in Serie A

Renato Panno

Con la vittoria nel finale contro la Fiorentina, il Milan ha concluso il suo 2022 a incorniciare. Un anno in cui i rossoneri sono ritornati sul tetto d'Italia dopo ben 11 anni. Uno scudetto forse un po' inaspettato, ma sicuramente strameritato. Il rendimento in questa stagione, invece, va leggermente più a rilento: sono due i punti in meno in classifica, ingigantiti dal cammino perentorio di un Napoli praticamente perfetto.

Milan, la statistica sui gol di testa — La fine dell'anno solare porta con sé sempre alcune valutazioni. I numeri non mentono mai e, in questo caso, fanno emergere una statistica davvero incredibile. Come riporta il noto giornalista Giuseppe Pastore, il Milan ha chiuso il suo 2022 in Serie A con più scudetti (1) che gol di testa (0).

Un dato di fatto che deve far sicuramente riflettere chi di dovere. Nel corso delle partite difficili da sbloccare, ad esempio, un colpo di testa su calcio d'angolo potrebbe magari rivelarsi decisivo.