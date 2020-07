Serie A – Milan-Juventus, i bianconeri non subivano 4 gol da ottobre 2013

MILAN NEWS – Una serata storica quella di ieri che ha visto il Milan di Stefano Pioli trionfare per 4-2 contro la Juventus di Maurizio Sarri. Storica perché i bianconeri, in Serie A, non subivano 4 gol in una singola partita addirittura dal 20 ottobre 2013.

Quasi 7 anni sono passati da quel Fiorentina-Juventus 4-2 che vide i Viola ribaltare lo 0-2 di fine primo tempo (targato Tevez e Pogba) con la tripletta di Giuseppe Rossi e il gol di Joaquin. Come quella volta, anche ieri la Juventus si trovava in vantaggio di 2 reti per poi spegnersi del tutto e subirne 4 nel giro di 18 minuti.

