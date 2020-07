Serie A – Milan-Juventus 0-0 al 45′: gara equilibrata a ‘San Siro’

MILAN NEWS – È andato da poco in archivio il primo tempo del big match di ‘San Siro‘, Milan-Juventus, gara valevole per la 31^ giornata della Serie A 2019-2020. I primi 45′ di gioco hanno visto le due squadre andare al riposo sullo 0-0. Gara sostanzialmente equilibrata, con un leggero predominio territoriale dei bianconeri di Maurizio Sarri.

Juventus pericolosa con un calcio di punizione di Federico Bernardeschi sul quale Leonardo Bonucci, ex di giornata, non è riuscito ad intervenire di testa, con un tiro di Cristiano Ronaldo da fuori, con Adrien Rabiot, il cui colpo di testa si è spento alto sulla traversa e, proprio nel finale, con l’altro ex Gonzalo Higuaín.

Nel mezzo, due occasioni per Zlatan Ibrahimović, che ha impegnato a terra il portiere polacco Wojciech Szczęsny ed un gol annullato allo stesso centravanti svedese per posizione di fuorigioco. PER SEGUIRE LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DELLA SFIDA TRA ROSSONERI E BIANCONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>