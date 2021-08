Serie A: Milan-Cagliari, queste le quote dei ‘bookmakers’ / Calcio News

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, il Milan affronterà il Cagliari nel match valido per la 2^ giornata di Serie A. Le quote dei 'bookmakers'

Dopo l'esordio vincente contro la Sampdoria, il Milan cercherà il bis contro il Cagliari nel match valido per la 2^ giornata di Serie A. I 'bookmakers' SNAI hanno stilato le quote per la sfida in programma domani sera a San Siro alle ore 20:45. La vittoria rossonera è data a 1,42, il pareggio a 4,75 e il successo esterno del Cagliari a 7,00. Contro i blucerchiati è stato Brahim Diaz a indirizzare la partita a favore del Milan: un altro suo gol è dato a 3. La prima a San Siro potrebbe coincidere con il primo gol ufficiale di Olivier Giroud? In questo caso la quota è di 2,25. Segui con noi la conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Milan-Cagliari.