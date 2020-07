Serie A – Milan-Atalanta 1-1 al 90′: gioiello di Calhanoglu, poi Zapata

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È terminato da pochi minuti, a ‘San Siro‘, il match Milan-Atalanta, gara valevole per la 36^ giornata di Serie A. I primi 45′ hanno visto il match tutto sommato in equilibrio e terminare 1-1. Al quarto d’ora eurogol di Calhanoglu su punizione da una posizione molto defilata. Il turco calcia bene a giro e fa secco Gollini. Al 25′ rigore sbagliato da Malinovskyi e parato da Donnarumma, dopo che l’ucraino se lo era guadagnato per fallo di Biglia. Passa qualche minuto e Zapata pareggia il risultato: 1-1 all’intervallo.

Nella ripresa il match rimane molto equilibrato coi rossoneri che vanno vicinissimo al gol vittoria con Bonaventura che colpisce un palo clamoroso. Tutto sommato giusto il pareggio per quanto espresso dalle due squadre in campo.

PER IL TABELLINO COMPLETO DEL MATCH TRA I ROSSONERI ED I NERAZZURRI, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓