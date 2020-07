Serie A – Milan-Atalanta 1-1 al 45′: Zapata risponde a Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È terminato da pochi minuti, a ‘San Siro‘, il primo tempo di Milan-Atalanta, gara valevole per la 36^ giornata di Serie A. I primi 45′ hanno visto il match tutto sommato in equilibrio e terminare 1-1. Al quarto d’ora eurogol di Calhanoglu su punizione da una posizione molto defilata. Il turco calcia bene a giro e fa secco Gollini. Al 25′ rigore sbagliato da Malinovskyi e parato da Donnarumma, dopo che l’ucraino se lo era guadagnato per fallo di Biglia. Passa qualche minuto e Zapata pareggia il risultato: 1-1 all’intervallo.

