Serie A, Juary: “Milan? E’ la squadra da battere” / News

Milan, l’ex Inter non ha dubbi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un inizio straordinario per il Milan, che ha stupito tutti conquistando il primo posto sia in Europa League che in Serie A. Un cammino che ha fatto parlare anche di una possibile corsa verso lo scudetto. Stefano Pioli continua a tenere i piedi per terra, garantendo che la squadra sta pensando solo a fare bene partita dopo partita. C’è chi, però, non ha dubbi che il Diavolo sia addirittura la squadra da battere. Queste le parole di Jorge Juary, ex attaccante dell’Inter nella stagione 1982/1983. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Ora vedo una sola squadra da battere, il Milan. Tutte le altre sono uguali all’Inter o dietro. I rossoneri hanno fatto acquisti mirati e ora sono quelli da inseguire”.

