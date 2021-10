Serie A, il miglior settore giovanile: Atalanta in testa. Milan al terzo posto

Il CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei migliori settori giovanili d’Europa, In Italia, sul podio, c'è il Milan

Il CIES Football Observatory ha pubblicato stilato la classifica dei migliori settori giovanili d’Europa. La graduatoria, così come scritto da calcioefinanza.it: "è stata silata basandosi sul numero di calciatori che ogni club ha lanciato tra quelli che attualmente militano nei club delle principali 31 divisioni calcistiche europee". In Europa domina l'Ajax, che ha formato ben 81 giocatori in questi campionati. Al secondo posto Shakhtar Donetsk, mentre al terzo ci sono Sporting Lisbona e Dinamo Kiev. In Italia al primo posto c'è l'Atalanta con 20 giocatori, seguita dalla Roma (19) e Milan con 17 giocatori. Ecco la classifica completa.