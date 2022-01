Serie A, i dirigenti più pagati: Setti primo, Gazidis al secondo posto | News

Secondo i documenti ufficiali relativi alla stagione 2020-21, tra i dirigenti più pagati c'è il presidente del Verona Setti. Segue Gazidis

Secondo quanto riporta 'Calcio&Finanza', tra i presidenti e i dirigenti più pagati in Serie A al primo posto c'è Maurizio Setti, numero uno dell'Hellas Verona. E' questo quanto emerge dai documenti ufficiali relativi alla stagione 2020-21, con Roma, Milan e Napoli che hanno pagato di più gli amministratori dei rispettivi club. Sempre rimanendo in tema dirigenti, come già detto al primo posto c'è il presidente del Verona che ha percepito un compenso pari a 3,788 milioni di euro. Dietro di lui, al secondo posto c'è l'Amministratore Delegato del Milan Ivan Gazidis con un compenso da da 3,150 milioni lordi, seguito da Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus, con 2,6 milioni.