Serie A femminile, Tavagnacco-Milan 0-4: poker in trasferta

NEWS MILAN – Il Milan femminile, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina, torna a giocare in Serie A femminile. Trasferta contro il Tavagnacco, complicata, che alla fine ha visto vincere le rossonere con il risultato finale di 0-4.

Parte subito bene la squadra di Maurizio Ganz, che va vicino al gol in diverse occasioni con Cimini, Giacinti e le ottime giocate sull’esterno della Bergamaschi. Al 54′ il preludio al gol: palo clamoroso colpito da Linda Tucceri Cimini, che poco dopo troverà il gol del vantaggio: al 55′ cross in mezzo che beffa il portiere avversario, è 0-1.

Continua ad attaccare il Milan femminile per consolidare il vantaggio. Al 61′ arriva il calcio di rigore guadagnato e trasformato da Valentina Giacinti: portiere spiazzato dal dischetto. Le rossonere fanno in tempo anche per segnare altri gol: al 77′ gol della Thorvaldsdottir; poco dopo il 4-0 firmato Tamborini: per lei, primo gol stagionale.

Il Milan femminile sale a quota 35 punti in classifica, superando la Fiorentina women che però giocherà oggi alle ore 14:30 contro il Sassuolo in casa. Nel frattempo, l’AIA si contraddice sui falli di mano e il Milan chiede chiarezza e uniformità: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android