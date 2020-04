Serie A: ecco le date della possibile ripresa del campionato

ULTIME NEWS – Per quanto riguarda la ripresa della Serie A, Il Giornale in edicola questa mattina riferisce che sul tavolo restano le ipotesi di un ritorno in campo, ovviamente a porte chiuse, il 6-7 giugno o il 13-14 giugno, così da terminare il campionato entro il 2 agosto come richiesto dell’UEFA.

Dalle dichiarazioni di ieri sera del Premier Giuseppe Conte si è capito che il ritorno agli allenamenti delle squadre di Serie A è previsto per il 18 maggio. Dunque, il campionato potrebbe riprendere dalle 3 alle 4 settimane dopo.

