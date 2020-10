Serie A – Derby Inter-Milan, i precedenti tra le due squadre

Derby Inter-Milan, i precedenti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cresce l’attesa per il derby Inter-Milan, in programma alle ore 18 a San Siro. I nerazzurri, che hanno fatto un grande mercato, arrivano al match con i favori del pronostico, ma indietro di due punti in classifica. Il Diavolo, primo a punteggio pieno, prosegue il suo percorso di crescita e, in più, ritrova Zlatan Ibrahimovic dopo la positività al Covid-19. Ma quali sono i precedenti tra le squadre? Quello di oggi sarà il derby numero 173 in Serie A. Il bilancio vedere l’Inter in vantaggio per 66 vittorie contro 51. Completano il bilancio 55 pareggi.

