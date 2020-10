Serie A – Derby Inter-Milan, i precedenti in casa dei nerazzurri

I precedenti in casa dell’Inter

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il derby Inter-Milan, in programma alle ore 18 a San Siro, è il big-match della 4^ giornata di Serie A. Una partita che i rossoneri vogliono vincere dopo una striscia negativa che dura ormai da quattro stracittadine consecutive. La sfida, tecnicamente, si giocherà in casa dei nerazzurri. Questo sarà l’87o Derby di Milano in casa dell’Inter in Serie A: i precedenti dicono 33 successi nerazzurri, 23 quelli rossoneri, 30 pareggi completano il bilancio.

