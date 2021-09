Serie A, De Laurentiis: “Ho convinto io tutti a puntare su DAZN”

De Laurentiis si prende i meriti e le responsabilità della scelta di puntare sui diritti a DAZN. Ecco la sua spiegazione.

Sta facendo molto discutere DAZN in questo avvio di stagione, anche se la situazione sta andando a migliorare, ma Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non teme critiche ed esce allo scoperto, prendendosi meriti e responsabilità della scelta. Ecco tutte le sue parole: "Noi italiani siamo sempre in ritardo su tutto. Mi sono battuto per andare su DAZN, facendo arrabbiare i miei colleghi. Ho detto che sarebbe stato sicuramente vero che saremmo andati in sofferenza, che avremmo visto male, sarebbe saltato il segnale... Però, poiché grazie a Berlusconi non abbiamo sviluppato la banda come negli altri Paesi europei, siamo indietro e dobbiamo recuperare. Se non iniziamo e continuiamo ad andare sul satellite con Sky, tra tre anni ricominceremo da capo. Abbiamo ora Draghi, che è una persona intelligente e che ci tiene a questo argomento, abbiamo anche Colao che è un altro che ne capisce, approfittiamo del momento, stimoliamoli e facciamo implementare il circuito per essere competitivi come già avviene negli altri Paesi europei".