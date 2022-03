Serie A, Casini: “PNRR occasione da non perdere per riqualificare gli stadi”

Casini, nuovo presidente della Lega Serie A da pochissimo, ha parlato del tema stadi. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo.

Da poco Lorenzo Casini è stato eletto nuovo presidente della Lega Serie A e, ai microfoni del CorSport, ha parlato della questione legata agli stadi. Ecco tutte le sue dichiarazioni: "Sugli stadi mi colpiscono due cose. Hanno un’età media di oltre sessant’anni anni, e in nove casi su dieci non sono dotati di impianti efficienti sotto il profilo energetico. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il cosiddetto PNRR, può essere un’occasione per riqualificarli. Non possiamo perderla. Lo stadio è una risorsa, non solo in senso sportivo. È anche un’infrastruttura di potenziamento tecnologico ed è un potente luogo di inclusione sociale". Milan, derby con l'Inter per il sostituto di Kessié: le ultime news di mercato >>>