Serie A, Casini titubante sulla riduzione del numero delle squadre

"Quello delle troppe partite è certamente un tema ricorrente, i giocatori ne giocano tante e sono stanchi. Ridurre le squadre? Non saprei ma non è detto che non sia una soluzione giusta. Ad ogni modo l'argomento verrà trattato nell'assemblea della federazione nel prossimo novembre". Queste le parole del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, intervenuto nel corso della trasmissione "Radio Anch'io Sport" in onda sulle frequenze di Radio Rai.