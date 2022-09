Serie A: non è un campionato per chi segna tanti goal

Allo stato attuale del campionato, sono stati segnati ben 54 goal in meno rispetto alla passata stagione. Un dato che fa riflettere.

10 goal in meno possono essere un caso, 20 forse ma 54 è un dato incredibilmente alto. Numeri che fanno riflettere quelli sui quali si è soffermata l'edizione odierna de "Il Corriere della Sera".

Sono 170 le reti che sono state segnate in queste prime sette giornate di Serie A, dato che fa riflettere se paragonato alle 224 marcature realizzate nello scorso campionato nel medesimo lasso di tempo. Questa l'indicazione fornita oggi da "Il Corriere della Sera" che sottolinea inoltre come ben 7 siano stati complessivamente gli 0-0, un dato che non si registrava da dieci anni.