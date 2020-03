Serie A – Cagliari, in arrivo Zenga per il dopo Maran

NEWS CAGLIARI – Il Cagliari Calcio, nella giornata di ieri ha comunicato l’esonero dell’ex allenatore Rolando Maran, del suo vice Christian Maraner e di tutto lo staff.

I rossoblu, dopo un inizio sprint in campionato che faceva addirittura sognare l’Europa League, sono sprofondati in una lunga crisi. Infatti, gli isolani non vincono da ben 11 partite. Il Presidente Tommaso Giulini, ha decido di affidare la guida tecnica della squadra a Walter Zenga. Zenga, reduce dall’esperienza dello scorso anno alla guida del Venezia in Serie B, è pronto a rimettersi in gioco in Sardegna.

L’obiettivo è quello di salvare al più presto il Cagliari arrivando a quota 40 punti (attualmente i sardi hanno 32 punti in classifica. A riportare la notizia è Sky Sport. Da un allenatore – Zenga – a un altro che smentisce il ritorno al Milan. Per scoprire di chi si tratta continua a leggere >>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android