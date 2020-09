Serie A – Bologna, Medel out 2-3 settimane: salterà il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mancano esattamente 13 giorni a Milan-Bologna, match valido per la prima giornata di Serie A 2020/2021. Una sfida alla quale Gary Medel non prenderà parte: il club rossoblù, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’infortunio muscolare del cileno, che lo terrà lontano dal campo per 2-3 settimane. Questa la nota:

“Gli esami a cui è stato sottoposto Gary Medel hanno evidenziato una lesione di primo grado del semimembranoso destro: i tempi di recupero del centrocampista cileno sono stimati in circa 2-3 settimane”.

