Serafini: “Il lavoro di Pioli continua ad essere sottovalutato. Su Mandzukic..”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista Luca Serafini è intervenuto in diretta su Radio 24 in occasione della trasmissione ‘Tutti Convocati’: le sue parole.

“Io ammiro molto Pioli, che ha detto che bisogna adattarsi a questa nuova realtà. E’ un fatto che tra infortuni e Covid è un rebus per lui quando deve fare la formazione. Mandzukic? Mi piace assolutamente. Bisogna vedere come stia fisicamente. Visto quello che hanno fatto Maldini e Massara negli ultimi 12 mesi, evidentemente Mario dà loro delle garanzie. Io credo tanto nel lavoro di Pioli, che continua ad essere sottovalutato. Il Milan gioca a memoria, è un momento in cui resuscita i morti e li fa camminare sull’acqua. Cosa mi aspetto da Ibrahimovic domani? Sono convinto che Zlatan non voglia mai fare brutte figure. Mi hanno detto che oggi ha ricordato alla squadra l’importanza della partita di domani”.

