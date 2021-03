Seedorf: “La maglia del Milan ti fa fare di più”. Poi i complimenti a Maldini

Clarence Seedorf, ex giocatore e allenatore rossonero, ha parlato prima del match Milan-Manchester United. Le sue dichiarazioni

Renato Panno

Clarence Seedorf, ex giocatore e allenatore rossonero, ha parlato prima del match Milan-Manchester United. Le sue dichiarazioni in collegamento con 'Sky Sport: '"Ibrahimovic? E' molto importante per la squadra, dà qualcosa anche dalla panchina. I ragazzi hanno giocato partite anche senza, questa formazione può essere una sorpresa. Non danno punti di rifermento, con tanta mobilità davanti possono creare tanto".

Sul Milan

"Il Milan sta facendo una stagione importante, deve continuare a credere in quello che fa. Le assenze non devono essere un alibi, ma bisogna dare qualcosa in più. Avere addosso la maglia del Milan ti porta a fare qualcosa in più. Il Manchester sa chi affronta".

I complimenti a Maldini in diretta

"Volevo farti i complimenti pubblicamente, il Milan deve tronare ai piani che merita e avere te è una garanzia. Poi sappiamo tutti le diffic".

Su Theo Hernandez

Quando riesce ad andare sulle fasce fa la differenza. Mi ricordo quando avevamo Serginho che creava quel tempo in più per l'attaccante per finalizzare. Spesso lui va verso il centro, deve cercare invece di mantenere più larghezza".

Sul futuro

"Mi piacerebbe un futuro in panchina anche in Italia, am ci vuole pazienza".