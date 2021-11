Seedorf: “Ibrahimovic? E’ maturato molto. E bello vedere che…”

Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan, ai microfoni di Prime Video ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero

Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video. Seedorf, nel pre-partita di Atletico Madrid-Milan, si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic: "È un papà di famiglia. Con gli anni lui è maturato molto. È un leader tecnico indiscusso e le responsabilità vengono in automatico. È bello vedere che abbia chiaro questo per aiutare i giovani ed essere un leader positivo nello spogliatoio. È importante anche per i club: lasciare andare giocatori di esperienza solo per cambiare non è sempre buono, perché servono per far crescere i giovani".