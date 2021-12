Scudetto, Pastorello: “Milan, Napoli e Juve daranno filo da torcere all’Inter”

L'agente Federico Pastorello, al margine della consegna del Golden Boy ha parlato della lotta scudetto Inter, Milan, Napoli e Atalanta

L'agente Federico Pastorello ha parlato alla stampa dopo la consegna del Golden Boy 2021. Ecco cosa ha detto: "L'Inter si sta dimostrando la squadra da battere, complimenti a loro. Sicuramente l'organico è di grande livello, non avevo dubbi che avrebbero fatto un grande lavoro. Napoli, Milan e Juve però gli daranno filo da torcere e non dimentichiamo l'Atalanta, che sa essere protagonista fino alla fine". Il Milan sul calciomercato cerca un difensore: ecco il nome in pole position.