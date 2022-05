Scudetto Milan, le parole dei protagonisti. Mercato, ecco l’esterno

Tante le notizie sul Milan in questa mattina del 24 maggio 2022. In primo piano ovviamente la festa scudetto, con la squadra di Stefano Pioli che ha vinto il diciannovesimo scudetto della storia del Diavolo. Spazio ai protagonisti, che con le dichiarazioni dei calciatori. Attenzione anche al calciomercato, con Maldini e Massara che vogliono migliorare ulteriormente in vista della prossima stagione.