Scudetto Milan, anche in Cina spopola “Pioli is on Fire”

Non solo in Italia, ma anche in Cina è spopolata la passione per il Milan e per Stefano Pioli: l'immagine del grattacielo è stupenda.

Matteo Mosconi

La vittoria dello scudetto da parte del Milan ha risvegliato l'entusiasmo rossonero in tutto il mondo, anche nei luoghi più lontani dal mondo del diavolo.

Persino in Cina, nella città di Ningbo, nella provincia di Zhejiang, un grattacielo si è interamente colorato di rossonero, evidenziando la scritta "Pioli is on fire".

Un vero e proprio tormentone quello legato al tecnico di Parma, che ha coinvolto anche i tifosi del Milan collegati dalla Cina.