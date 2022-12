Lo scudetto, l’infortunio e il ritorno: Ibrahimovic ha ancora fame di vittoria

Zlatan Ibrahimovic si avvicina sempre di più al rientro in gruppo: l'attaccante svedese del Milan ha ancora fame di vittoria

Enrico Ianuario

Chi pensa che Zlatan Ibrahimovic non abbia voglia di incidere nella seconda parte di stagione si sbaglia di grosso. L'attaccante svedese, dopo essersi sottoposto ad un intervento in artroscopia lo scorso giugno, si avvicina al rientro in gruppo. Il 41enne svedese, nonostante l'età non più giovanissima, ha ancora fame di vittoria e prima di dire addio al calcio vorrà ancora dimostrare a tutti quanti il grande calciatore che è stato e che continua ad essere.

Dal suo arrivo al Milan nel gennaio del 2020, Ibrahimovic è stato determinante sia in campo che fuori. Con la sua presenza ha fatto alzare il livello della squadra, passando da occupare le posizioni non nobili della classifica alla conquista dello scudetto nel giro di due anni. Certo, non è solo merito del ritorno in rossonero di Zlatan, ma avere un fuoriclasse della sua portata, con enorme carisma, personalità e propensione al sacrificio all'interno dello spogliatoio ha fatto sì che tutto il gruppo potesse imitarlo. I risultati si sono visti, ma la vera sfida adesso è alimentare sempre di più la fame di successo.

Quella che ha proprio Ibrahimovic, il quale si appresta finalmente a tornare all'inizio del nuovo anno. Lo svedese è stato costretto a guardare i suoi compagni dalla panchina di San Siro in questa prima parte di stagione, ma da gennaio in poi vorrà tornare in campo e soprattutto tornare al gol che gli manca dallo scorso nove gennaio, quando segnò in trasferta contro il Venezia. Storie personali a parte, l'obiettivo principale dello svedese sarà quello di dare una mano alla sua squadra soprattutto per tentare di conquistare il secondo scudetto consecutivo, vale a dire il 20esimo della storia rossonera. Il lungo calvario di Ibra sta terminare: Pioli e il gruppo potranno nuovamente contare sul loro leader indiscusso.