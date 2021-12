Sconcerti è sicuro: “Bakayoko non è un giocatore da Milan”

Il giornalista Mario Sconcerti, intervenuto alla trasmissione "Pressing", ha parlato di Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan

Il giornalista Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di Pressing, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan: "Bakayoko non è un giocatore da Milan. Cambia squadra ogni anno, è un giocatore del Chelsea che non ha mai giocato con i Blues. Ma quello che sta mancando sono i gol degli attaccanti, segna solo Ibrahimovic. E' questa difficoltà ad essere concreto che sta facendo rallentare i rossoneri". Il Milan sul calciomercato cerca un difensore: ecco il nome in pole position.