Sconcerti: “Donnarumma ha perso sicurezza. Ha un limite emotivo”

Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso le colonne del Corriere della Sera, ha parlato di Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg

Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso le colonne del Corriere della Sera, ha scritto di Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg e della Nazionale: "Il consueto paradosso del calcio si concentra adesso intorno a Donnarumma. Fischiato dai milanisti a San Siro, adorato dalla gente di Torino, ognuno con cause esterne alla Nazionale. Oggi Donnarumma è un problema per se stesso, ha perso sicurezza, segno che dipende ancora dall’approvazione degli altri. Oggi è un ragazzo che ha bisogno di aiuto perché dimostra un limite emotivo. Si dirà che ne ha diritto, ma non funziona esattamente così. Il grande portiere è un essere algido o non è. Donnarumma adesso non lo è".