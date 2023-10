Scommesse, la risposta di Zalewski: “Escludo qualsiasi coinvolgimento”

Come comunicato all'Ansa, i legali del giocatore della Roma , Nicola Zalewski , hanno voluto escludere qualsivoglia coinvolgimento del loro assistito nello scandalo del calcio scommesse. La difesa del nazionale polacco composta da Paolo Rodella e Federico Olivo hanno sottolineato la volontà e l'intenzione di agire in qualsiasi sede contro coloro che hanno il nome, la reputazione e l'immagine di Zalewski .

Un intrigo che si riempie di ulteriori colpi di scena, dunque, dato che lo stesso giocatore aveva già confermato l'intenzione di voler intraprendere le vie legale nei confronti di Fabrizio Corona.