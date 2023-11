Caso scommesse, l’ex Milan Tonali indagato anche in Inghilterra | News

Sandro Tonali, ex calciatore del Milan oggi al Newcastle, sarebbe indagato anche in Inghilterra dopo la squalifica

Sandro Tonali, come noto, ha ricevuto una squalifica di 10 mesi per la vicenda del caso scommesse. Questo perché, dalle indagini degli inquirenti, sarebbe emerso che il centrocampista italiano avrebbe scommesso anche sul Milan. Il mediano ha già saltato la sua prima partita, contro il Wolverhampton, ma la strada per il ritorno in campo è ancora molto lunga.