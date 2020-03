Schira: “Serie A riparte il 9 maggio. Rinnovo contratti? La situazione”

NEWS MILAN – Tante domande ancora senza risposta, ma qualcosa si comincia a muovere. Ecco la situazione relativa al ‘nuovo’ inizio e possibile fine della Serie A. Le news dal collega Nicolò Schira: “La Lega di Serie A ha fissato la dead-line per far ripartire il campionato: 9 maggio con la possibilità di giocare sino a metà luglio“.

Ma c’è un altro nodo da sciogliere, quello relativo ai contratti dei calciatori in scadenza al 30 giugno 2020, che potrebbero non dover giocare per regolamento le ultime settimane del campionato, qualora si finisse davvero a luglio: “I club di Serie A – riferisce Schira – lavorano con l’AIC a un accordo collettivo per prolungare i contratti e i prestiti in scadenza il 30 giugno al 15 luglio”.

Nel frattempo il Milan pensa al calciomercato e alla programmazione della prossima stagione. A tal proposito la redazione di Pianetamilan.it ha contattato in ESCLUSIVA Paolo Bargigiggia: ecco le sue rivelazioni >>>

