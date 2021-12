Scaroni: “Il nuovo San Siro sarà lo stadio più bello del mondo” | News

Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha espresso il suo pensiero sul progetto vincente del nuovo stadio del Milan e dell'Inter

All'interno del comunicato, pubblicato da 'nuovostadiomilano.com' e 'acmilan.com' in merito al progetto vincente di Popolous per la realizzazione del nuovo stadio, spiccano le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni. Questo il suo intervento. "Il Nuovo San Siro sarà lo stadio più bello del mondo contraddistinto da una forte identità e riconoscibilità. Uno stadio attrattivo, accessibile e sostenibile che rappresenterà una nuova icona per la città di Milano e consentirà di supportare lo sviluppo dei due club rafforzandone la competitività a livello internazionale". Milan, le top news di oggi: ufficiale nuovo stadio. Un nome dal PSG.