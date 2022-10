Scaroni: “Con Cardinale e RedBird potenzieremo il Milan del futuro”

Questa mattina l' Assemblea degli Azionisti del Milan ha approvato il bilancio per l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2022 . Il Presidente rossonero, Paolo Scaroni , ha commentato così.

"Sono convinto che grazie alla visione strategica di Gerry Cardinale, avvalendoci delle esperienze e competenze di RedBird in ambito sportivo e finanziario, saremo in grado di potenziare ulteriormente il Milan del futuro, sostenibile e vincente, per continuare ad emozionare tutti i tifosi rossoneri nel mondo", ha concluso Scaroni.