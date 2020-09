Assemblea di Lega, Scaroni: “Bene che ci sia stata unanimità”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dopo l’Assemblea di Lega che ha deliberato la creazione di una media company per la commercializzazione dei diritti TV del campionato di Serie A.

Avanti quindi con l’esame delle due proposte che restano in ballo dopo le cinque offerte iniziali: sono ancora in gioco le cordate Cvc-Advent-Fsi e Bain-Nb Renaissance. “Bene che ci sia stata unanimità”, le parole di Scaroni riportate da TuttoMercatoWeb.com dopo l’assemblea di Lega.

Ma in casa Milan oggi si parla esclusivamente dell’arrivo di Sandro Tonali. Il centrocampista ha sostenuto le visite mediche alla Madonnina per quasi 4 ore e mezza, per poi fare i test di idoneità sportiva al Centro Ambrosiano di Medicina dello Sport. Nel tardo pomeriggio attesa la firma sul nuovo contratto col Milan.

