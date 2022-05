Sassuolo-Milan, VIP rossoneri a Casa Milan per una visione speciale / PM News

Da Rkomi a Irama, da Massimo Boldi a Fabio Volo: Casa Milan è pronta ad ospitare VIP rossoneri per una visione speciale di Sassuolo-Milan

"Da Rkomi a Irama, da Massimo Boldi a Fabio Novembre e Saturnino, da Renato Pozzetto a Fabio Volo: Casa Milan è pronta ad ospitare VIP rossoneri per una visione speciale di Sassuolo - Milan

Casa Milan si prepara ad accogliere anche tutto l’entusiasmo dei tifosi rossoneri: Bistrot sold out per vedere la partita.Nella scorsa settimana record di vendite e presenze nel Milan Store, al Museo e a Casa Milan Bistrot

Lungo tutta la stagione il Milan ha rafforzato le proprie attività di VIP e celebrity relations, nell’ambito del percorso di comunicazione, engagement e innovazione, con l’obiettivo di superare i confini del rettangolo di gioco posizionando il Club come protagonista della cultura lifestyle, del costume e società, e catalizzatore di passioni.

Da Robbie Williams a Malika Ayane, Carlo Cracco e Fabio Volo, passando per i giovanissimi Sangiovanni, Rkomi, Mattia Stanga, Elisa Maino, Ryan Prevedel, St3pny, Simone e Yusu. Da cantanti come Alessandra Amoroso, Ernia e Ghali, ma anche nomi della televisione come Melissa Satta e Simona Ventura, o dello sport come Danilo Gallinari, Pierre Gasly, Lance Stroll e Antonio Giovinazzi. E ancora: Elettra Lamborghini, Bianca Balti, Massimo Boldi e Claudio Bisio.

Durante questa stagione, sono state elaborate iniziative ad hoc sia sul campo, in occasione dei match casalinghi a San Siro, che fuori, attraverso attività digitali, volte a creare una community di celebrities sempre più ampia e solida: attraverso questa continua interazione, per VIP ed influencers è stato possibile condividere la loro passione con una community globale attraverso i propri Social Media, ingaggiando i propri follower (non necessariamente tifosi) e gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri nel mondo.

San Siro ha aperto le porte a tantissimi VIP, accogliendoli a far parte di un grandissimo spettacolo. Durante la stagione diverse aree sono state totalmente ridisegnate, sfoggiando un nuovo look glamour nelle proprie aree hospitality

La Pitch Lounge del nostro stadio – una zona dedicata esclusivamente ai VIP, fornita di food and beverage – ha accolto VIP e influencer, regalando loro un’esperienza unica. Attraverso questa zona dedicata, i nostri ospiti hanno potuto seguire la partita e creare contenuti innovativi, interagendo con il proprio pubblico e con il pubblico rossonero.

Un intenso e avvincente percorso che culminerà questa domenica, con l’ultima attesissima partita a Sassuolo. In occasione della trasferta, Casa Milan accoglierà un diversi dei VIP coinvolti, che sarà protagonista di attività di engagement e condivisione di contenuti attraverso i canali social di AC Milan. Tra questi attesi: Rkomi, Irama, Massimo Boldi , Fabio Novembre , Saturnino, Renato Pozzetto Fabio Volo.

Da Casa Milan dunque, cuore pulsante della famiglia rossonera, l’esperienza dell’ultimo match, creando contenuti esclusivi da condividere sui propri canali e su quelli di AC Milan.

Entusiasmo Casa Milan: nella scorsa settimana record di vendite e presenze nel Milan Store, al Museo e a Casa Milan Bistrot

Tutto pronto a Casa Milan - il moderno quartier generale del Club da sempre meta di visita nei match-day - per poter accogliere i tifosi rossoneri e gli appassionati sportivi.

Per domenica tutto prenotato al Bistrot – nato in collaborazione con il partner Segafredo Zanetti - per poter vedere la partita, presenza rafforzata al museo e allo store per poter ospitare la grande passione ed entusiasmo dei fan che già in occasione dall’ultimo match casalingo avevano fatto rompere ogni record di presenze e vendite presso i punti Casa Milan.

Nello scorso fine settimana lo Store ufficiale del Milan era stato preso d’assalto con circa 7.000 ingressi che hanno esaurito diverse scorte di prodotti. Con circa +110% di prodotti venduti e primato assoluto per la quarta maglia Nemen (+250% in più del normale), con la maglia di Tonali come la preferita tra i nostri tifosi. Il forte apprezzamento del quarto kit, è dovuto anche ad una clientela più internazionale, con performance simili a quelle della maglia home.

Oltre 4000 persone nello scorso fine settimana avevano visitato il Museo Mondo Milan: un viaggio esperienziale unico nella leggendaria storia del Club, un percorso interattivo tra rari cimeli e moderne tecnologie, per tutti i tifosi rossoneri e gli appassionati sportivi nel mondo". Le Top News di oggi sul Milan: parole Pioli e le ultime sul maxischermo e cessione club

