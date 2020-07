Sassuolo-Milan, Saelemaekers: “Tre punti a casa. Concentrati su venerdì”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al termine della gara vinta 2-1 contro il Sassuolo, Alexis Saelemaekers ha commentato il risultato del match. “Tre punti a casa. Ora concentrati su venerdì”, le parole del belga su Instagram.

Contro l’Atalanta il Milan dovrà seriamente fare i conti con le assenze. Bennacer e Theo Hernandez saranno squalificati, mentre Romagnoli e Conti out per infortunio. Il capitano, in particolare, dovrebbe aver terminato la stagione, mentre per il terzino si spera che non sia nulla di grave al ginocchio sinistro.