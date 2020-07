Sassuolo-Milan, Kessie: “Un’altra grande prestazione di squadra”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al termine del match vinto 2-1 contro il Sassuolo, Franck Kessie ha commentato il risultato della gara su Instagram. “Un’altra grande prestazione di squadra! Torniamo a casa con i tre punti!”, il commento dell’ivoriano sui social. Ieri sera il centrocampista ha giocato un’ottima gara di sostanza come suo solito, dimostrando di essere in continua ascesa nelle sue performance in campo. Certamente Kessie avrà preso molto bene la permanenza di Stefano Pioli vista la fiducia totale che il tecnico ripone nel mediano classe 1996.