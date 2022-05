Sassuolo-Milan, niente materiale rossonero nel settore neroverde: il divieto

il Sassuolo, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato il divieto assoluto di introdurre materiale a tema Milan nel settore neroverde

Nel day-after di Milan-Atalanta si è già registrato il boom di richieste dei tifosi rossoneri per i biglietti del settore ospiti del 'Mapei Stadium'. Contro il Sassuolo, basterebbe un pareggio al Milan per laurearsi campione d'Italia. Visto il previsto esodo del popolo rossonero a Reggio Emilia, il Sassuolo, attraverso il proprio sito, ha comunicato l'assoluto divieto di ingresso di maglie, sciarpe e bandiere della squadra ospite all'interno della tribuna sud, settore dedicato ai tifosi neroverdi, per questione di ordine pubblico. Ecco la nota.