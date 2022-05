Sassuolo-Milan, Carnevali: “Vogliamo fare risultato” (VIDEO)

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato della sfida con il Milan, in programma domenica alle 18

Giovanni Carnevali è ospite del convegno "Un anno di Generazione S – Per diventare grandi ci vuole passione”, ha parlato di Sassuolo-Milan, gara che si giocherà domenica prossima al Mapei Stadium. Ecco cosa ha detto:"C0me sarà la settimana per noi? Non mi manca mai nulla, appena terminiamo qualcosa di importante come la gara di domenica ci saranno le finali Primavera. C'è grande aspettativa per la sfida contro il Milan, abbiamo avuto una richiesta pazzesca di biglietti, li abbiamo esauriti tutti e sarà una grande festa del calcio. Il Milan ha il suo obiettivo, noi ne abbiamo un altro. La partita sarà giocata con grande professionalità per fare risultato".