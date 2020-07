ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al termine della gara vinta dal Milan in casa del Sassuolo per 2-1, Davide Calabria ha commentato il risultato del match su Instagram. “Altri 3 punti. Altra grande prestazione. Ed ora proviamo ad arrivare in alto il più possibile”, ha dichiarato il terzino bresciano. Il classe 1996 in continuità con la bella prestazione contro il Bologna, ha giocato una buona gara anche ieri sera subentrando all’infortunato Conti.