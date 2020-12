MILAN NEWS – Squadre in campo, non solo a Genova, dove si sta giocando Genoa-Milan, ma anche a Firenze per Fiorentina-Sassuolo. I neroverdi saranno i prossimi avversari del Diavolo, ma non ci sarà l’ex della partita Manuel Locatelli. Il centrocampista era diffidato ed è stato ammonito, quindi non potrà giocare domenica pomeriggio alle 15:00 la 13^ giornata, che prevede appunto Sassuolo-Milan.