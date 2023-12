São Paulo – Milan 4-1: la cronaca del match di ‘acmilan.com’

(fonte: acmilan.com) È il Legends ad aggiudicarsi la Giants Reunion contro il Milan Glorie , imponendosi per 4-1 al termine dell'amichevole che ha celebrato due dei Club più titolati a livello mondiale. In campo, al Morumbi di San Paolo, non c'erano solo i sette titoli iridati conquistati nella storia dalle due squadre, ma anche tanti protagonisti del passato di Tricolor e rossoneri, che hanno dato vita a una bella serata di sport.

Disputata nel giorno del 124° compleanno rossonero, la partita ha visto alcuni doppi ex delle due squadre vestire entrambe le maglie nel corso dei due tempi da 30 minuti, come Kaká, Cafu e Amoroso. Con Alessandro Costacurta nell'inedita veste di giocatore/allenatore, l'iconico stadio paulista ha ospitato un evento che è stata l'occasione per celebrare l'amicizia che lega, da anni, San Paolo e Milan. Applausi per tutti!