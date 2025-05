San Siro riabbraccia Calabria: un tuffo nel passato prima della sfida

Venerdì sera, San Siro si prepara ad accogliere un ospite speciale, un volto a lungo familiare: Davide Calabria. Per la prima volta dal suo addio nella finestra invernale di calciomercato, l'ex capitano del Milan farà ritorno in quello stadio che per anni è stato la sua casa, vestendo ora la maglia del Bologna. Un trasferimento che, nonostante le alterne fortune e qualche acciacco fisico, lo riporterà al centro di un'emozione unica.

Milan-Bologna: il cuore di Calabria diviso tra passato e presente

La partita contro il Milan, valida per la 36ª giornata di Serie A, rappresenterà un vero e proprio tuffo nel passato per Calabria. Dal 2012-2013 fino allo scorso gennaio, il terzino ha indossato con orgoglio la casacca rossonera per ben 12 stagioni, dopo aver percorso tutta la trafila nel settore giovanile. Un legame indissolubile con il club di Via Aldo Rossi, culminato con 272 presenze, 10 gol e la conquista di uno Scudetto e due Supercoppe Italiane. A livello giovanile, ha arricchito il suo palmarès con un Torneo di Viareggio e un Campionato Giovanissimi Nazionali.