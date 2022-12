San Siro, la capienza del nuovo stadio sarà di massimo 70mila posti | PM

Nei giorni scorsi si è chiuso il dibattito pubblico in merito alla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. Molti tifosi sono d'accordo sulla costruzione di un nuovo impianto, così come tanti altri non vorrebbero allontanarsi dall'attuale stadio 'Meazza', teatro di grandi successi per entrambe le squadre. Ad oggi, in realtà, l'intenzione dei due club sarebbe quella di realizzare un nuovo impianto da zero, evitando di ristrutturare l'attuale stadio.