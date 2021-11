San Siro, battaglia tra Sala e Moratti: tra battute e risposte

Nuove polemiche su San Siro, con il sindaco che sembra stanco delle tante richieste di salvare l'impianto, senza però alcuna proposta.

Questo perché Moratti ha preso parte al comitato Sì Meazza, contro l'abbattimento. L'ex presidente nerazzurro si è sempre detto contrario al nuovo stadio e ha voluto replicare così: "È stata un'uscita infelice. Una battuta da paese. Non è che per San Siro non ci dormo la notte. Ha annunciato che il nuovo stadio si fa, mentre pensavo ci fosse ancora margine per ripensarci. Ha detto che le scelte le fa lui, ora attendo che si proceda. Senza rimanere alle parole. Il comitato non vuole l'attuale San Siro come monumento, ma come unico stadio di Milano, dove si continuerebbe a giocare".