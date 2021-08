Sampdoria-Milan, Pioli: “Non possiamo essere sempre uguali”

Pioli ha parlato in conferenza alla vigilia di Sampdoria-Milan, prima giornata di campionato. Ecco le sue parole sull'aspetto tattico.

Domani si giocherà Sampdoria-Milan, prima giornata del campionato di Serie A, e Stefano Pioli oggi ha parlato in conferenza stampa di vigilia. Il tecnico rossonero ha affrontato anche il tema tattico, con qualche cambiamento in vista. Ecco le sue dichiarazioni: "La squadra ha ormai dentro principi di gioco e dobbiamo sfruttarlo. Però non possiamo continuare con lo stesso canovaccio. Nel calcio moderno non si può averne uno solo. Già lo scorso anno variavamo. Il nostro obiettivo e ideale è quello di sfruttare le caratteristiche anche in base agli avversari. Non siamo vincolati a sistemi di gioco, ma a principi. Come giocare un calcio veloce, intenso. Richiede sforzo e spirito di squadra. Veniamo da un percorso importante e dobbiamo confermarci".