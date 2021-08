Sampdoria-Milan, occasione d’oro per Rafael Leao e Brahim Diaz

Pioli offre una grande possibilità a Rafael Leao e Brahim Diaz in Sampdoria-Milan: saranno loro a giocare sulla trequarti.

Giornata di vigilia, domani c'è Sampdoria-Milan, prima giornata di Serie A, e Stefano Pioli è pronto ad affidarsi a Rafael Leao e Brahim Diaz. I rossoneri sono ancora alla ricerca di un rinforzo sulla trequarti e per questo domani sarà un'occasione d'oro per lo spagnolo classe 1999 di mettersi in mostra. Difficilmente convincerà il Milan a non puntare su qualche altro elemento, ma sicuramente è un'occasione per mettersi in mostra e dimostrare di essere pronto e di essere da tenere in considerazione. Occasione anche per il portoghese suo coetaneo. Domani potrebbe partire titolare, ma su quella fascia è costantemente in ballottaggio. Questa può essere la sua stagione, deve dimostrarlo subito. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Milan: qui tutte le dichiarazioni