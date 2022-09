Sampdoria-Milan, il gol di Messias è la rete rossonera più veloce da febbraio

Come evidenziato dal Milan stesso, ieri Messias, con il gol segnato alla Sampdoria, ha avvicinato un primato statistico.

Nella gara andata in scena ieri allo Stadio Luigi Ferraris tra Sampdoria e Milan , Junior Messias ha segnato dopo soli 6 minuti. Come riportato dai canali ufficiali del club rossonero, la tempestività con cui ha segnato il brasiliano ha portato ad evidenziare un dato particolare.

Infatti, il gol di Messias è stato il gol più veloce del Milan in Serie A dalla marcatura dello stesso ex Crotone contro la Salernitana dello scorso febbraio che era arrivata dopo soli 5 minuti di gioco. Aster Vranckx si è presentato in conferenza stampa: qui le sue dichiarazioni integrali